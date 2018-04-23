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Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

AA | 23.04.2018 - 23:21..
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Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch bulvarının kesiştiği alanda yayaların arasına bir aracın daldığı, en az 9 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Gözaltına alınan Toronto saldırganı

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