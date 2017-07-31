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Toroslar'da bal sağım heyecanı

Toroslar'a kaliteli bal üretimi için çıkan ve arıları bin bir çiçekle buluşturan arıcılar, bal sağımına başladı.

31.07.2017 - 11:21
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davut Keleş, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Musa Bozuldu Yaylası'nda enstitü bünyesindeki arıcılık ve arı araştırmaları faaliyetlerini inceleyerek gazetecilere bal hasadı ve arıcılık faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Toroslar'da bal sağım heyecanı

Toroslar'ın zirvesine 250 üretim amaçlı, 75'de AR-GE çalışması amacıyla arı çıkardıklarını aktaran Keleş, üretim esnasında oluşan tecrübeyi arıcılık faaliyeti yapan kurum, kuruluş ve diğer arıcılarla paylaştıklarını bildirdi.

Ana arı ve arı yetiştiriciliği, kaliteli bal üretimi konusunda Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Akdeniz'deki Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman ve Kahramanmaraş gibi illerden sorumlu olduğunu ifade eden Keleş, "Enstitü olarak amacımız, bölgemiz için daha verimli, kaliteli bal, verimi yüksek, hastalıklara dayanıklı arı tür çeşitleri geliştirmek. Enstitümüz bünyesindeki arıcılık bölümü sadece sağlıklı arı ya da kaliteli bal üretimi yapmıyor, aynı zamanda arıcıların kullanabileceği kovan türleri hakkında da araştırmalar yapıyor. Araştırma sonuçlarını da rapor, teknik toplantı, arıcı eğitimleri, basın-yayın gibi şekillerde tüm arıcılarla paylaşıyoruz." diye konuştu.

Toroslar'da bal sağım heyecanı

"BAL VERİMİ YÜKSEK"

Keleş, bu yıl iklim şartlarının uygun gitmesi sonucu Toroslar'da uzun süre kar kaldığını belirterek, "Çiçek ve flora çok zengindi. Bundan dolayı da bal verimi geçmiş yıllara oranla 2 katı yüksek. Bu da üreticiler ve tüketiciler açısından oldukça iyi. Ümit ediyoruz ki burada yapılan çalışmalar Türk arıcılığına faydalı olur. Burada yapacağımız en ufak iyileştirme bizim için çok önemlidir. Arıcılarımız için yeni sezonda bol ürün elde etmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toroslar'da bal sağım heyecanı

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü Başkanı Ziraat Mühendisi Hamza Başaran da bal sağımına başladıklarını söyledi. Geçen 5 yıla oranla bu yıl 2 katı daha fazla bal almayı beklediklerini bildiren Başaran, "Normalde bir kovandan 16 kilogram bal alınırken bu yıl 30-35 kiloya çıktı. Bir yıl boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını bal sağımını gerçekleştirince alıyoruz. Peteklerden bal sağmaya başladığımızda tüm yılın yorgunluğunu hem unutuyor hem de tatlı bir huzurunu yaşıyoruz." dedi.

Toroslar'da bal sağım heyecanı

Türkiye'de sadece Alata bünyesinde 2 yıl sürecek olan ve TAGEM destekli "Farklı Kovanlarda Arı Yetiştiriciliği" başlığı altında proje çalışması yürüttüklerini aktaran Başaran şunları kaydetti: "Çalışmaları ahşap, strafor ve plastikten oluşan kovanlarda yürütüyoruz. Çalışmamız 2 yıl sürecek ve bu çalışmada arı gelişimi, bal hasadı, arıların hastalık ve zararlıya direnci, hırçınlığı ve kışlama kabiliyetlerini araştıracağız. 2 yıllık çalışma tamamlandığında sonuç raporu hazırlanacak ve bu bilgiler tüm arıcılar ile paylaşılacak."

Toroslar'da bal sağım heyecanı

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