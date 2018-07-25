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Toroslar’da drone eğitimi

Toros Belediyesi, İHA pilotaj eğitimlerine ev sahipliği yaparak başarılı kursiyerlerine sertifika takdim etti.

İHA | 25.07.2018 - 12:07..
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Toroslar Belediyesi bölgedeki insanların teknolojiyi dahi iyi kullanabilmesi ve yakından takip edebilmesi için Drone pilotaj eğitimlerine ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirdiği bir ekip tarafından Drone pilotu eğitimleri verildi.

İNSANLAR YENİ MESLEK EDİNDİ

36 saat süren eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna tarafından sertifika ve belge takdim edildi. Talep olduğu takdirde bu çalışmayı yapan firmalarla istişarelerin devam edeceğini söyleyen Hamit Tuna ayrıca bu eğitimlerin insanlara yeni meslekler kazandırdığını aktardı.

Toroslar’da drone eğitimi

"BU EĞİTİMİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Tuna, "Bu eğitimlere katılan kursiyerler, 25 kilograma kadar insansız hava uçaklarını uçurabilecekleri ticari bilgilerini aldılar. Toroslar Belediyesi olarak gelişmiş ne kadar ürün varsa yapımı ve kullanımı noktasında yakından ilgileniyoruz ve takip ediyoruz. Bölgemizde de ticari drone pilotluğu yapmak isteyen arkadaşlarımız bu kursu tamamladılar ve sonucunda belgelerini de havacılık firmamızca edindiler. Bundan sonra da talep gördüğü takdirde insansız hava araçlarının uçuşunda yetkilendirilmiş firmalarla istişare ederek, bu eğitimlerin verilmesine vesile olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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