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Torpille balık avlayanlara operasyon

Antalya’da mesire alanındaki derede torpille balık avlamaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

28.07.2017 - 22:00
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Olay saat 16.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Sarısu mesire alanında meydana geldi. Sarısu Kadınlar Plajı ve mesire alanında görev yapan polis, bölgede art arda patlama sesi gelince telsizle anons ederek yardım istedi.

Torpille balık avlayanlara operasyon

ÖZAL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Anonsun ardından bölgeye çok sayıda polis ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, patlamanın dereye balık avlamak için atılan torpillerin neden olduğu belirlendi.

"NEDEN BU KADAR BÜYÜTÜYORSUNUZ Kİ" DİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Güvenlik görevlileri ve polisler, torpili attığı belirlenen 4 kişiyi sahilde yürüyüş yaparken yakaladı. Şüphelilerin polise, "Biz bunu bayramda da atıyorduk neden bu kadar büyütüyorsunuz" dedikleri öğrenildi.

Torpille balık avlayanlara operasyon

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis merkezine götürülen 4 şüpheliye, ifadeleri alındıktan sonra Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı.

Torpille balık avlayanlara operasyon

Torpille balık avlayanlara operasyon

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