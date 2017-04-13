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Torun maaşında ilk ödeme yarın başlıyor

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükannelere verilecek olan torun maaşı ödemelerine yarın başlanacağını bildirdi.

13.04.2017 - 15:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Müezzinoğlu 24 TV'ye yaptığı açıklamada, "1 Ocak - 12 Nisan tarihleri arasında 788 bin 509 net istihdam sağlandı." açıklamasında bulundu.

TORUN MAAŞINDA İLK ÖDEMELER BAŞLIYOR

Büyükanneye torun maaşıyla ilgili olarak Bakan Müezzinoğlu ilk ödemelerin yarın yapılacağını açıkladı.

105 BİN BAŞVURU YAPILDI

Proje kapsamındaki pilot uygulama Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illerinde olacak. Proje için 105 bin başvuru yapılmıştı.

12 AY BOYUNCA 425 TL DESTEK

Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecek.

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