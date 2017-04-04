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Torun sevmeye gittiği evde geliniyle birlikte öldürüldü

Tekirdağ'da eşinden ayrılan gelin ve kayinpederin cinayet zanlısı yakalandı.

04.04.2017 - 03:01
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Çorlu çlçesinde Hüseyin Gerçik(42) ve oğlunu terk edip başka bir kişiyle yaşayan ancak henüz boşanmayan gelini Yaşariye Gerçik'in(26) cinayet zanlısı olarak aranan 28 yaşındaki Birol A., İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Torun sevmeye gittiği evde geliniyle birlikte öldürüldü

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çifte cinayetin ardından çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Birol A.'nın önce Çerkezköy İlçesi'ne daha sonra ise İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ne kaçtığını belirledi. Polis, Birol A.'yı Üskürdar'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Birol A., Çorlu'ya getirilirken, emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Torun sevmeye gittiği evde geliniyle birlikte öldürüldü

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