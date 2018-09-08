Torunlarının sınıfında okuma yazma öğreniyorlar

Kimisi zamanında köylerinde okul olmadığı için ya da ailesi tarafından gönderilmediği için okula gidememiş, bazıları ise maddi imkansızlardan dolayı okuyamamış vatandaşlar, kurslarda okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla UNESCO tarafından 8 Eylül günü "Dünya Okuma Yazma Günü" olarak ilan edildi.

OKUMA AZMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında da il ve ilçelerde çeşitli kurslar açılıyor.

Okuma-yazma oranını artırmak amacıyla açılan kurslara da yaşlıların katılımı dikkati çekiyor. 80, 60, 50 yaşlarındaki, torun sahibi dede ve ninelerin hayallerini gerçekleştirmek için verdikleri mücadele gençlere örnek oluyor.

"KURS SAYESİNDE OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİM"

Kursa katılan 81 yaşındaki 4 çocuk 8 torun sahibi Yadigar Uzunoğlu,"1973 yıllarında köyde okul çok uzaktı. Kızları okula göndermiyorlardı. Ben de gidemedim. 11 yaşında tekrar İstanbul'a döndüğümde de çok büyük olduğum için okula başlayamadım. Çocuklarım okurken onlardan ismimi ve soyadımı yazmayı öğrenebildim. Ama doktora ve ya devlet kurumunda gittiğim zaman form dolduramıyordum. Sıkıntı yaşıyordum. Geçen sene de okuma yazma kursunun açıldığı öğrendim. Kadıköy'de oturduğum için belediyeye başvurdum ve Rasimpaşa Gönüllü Evi'nde açılan kursa geldim. Okuma yazmamı ilerletmek için bu sene de geldim. 4,5 ay okuma yazma kursuna katıldım. Şimdi okuma yazmayı öğrendim ve Kur'an Kursuna gidiyorum. Kur'an-ı Kerim öğreniyorum. Kur'an okuyabiliyorum. Çok mutluyum." dedi.

"İMZAMI ATABİLİYORUM"

Kursta 2. senesi olduğunu söyleyen 62 yaşındaki 2 çocuk annesi Döndü Tetik, "Kadıköy'de oturduğum için bu kursa katıldım. 2 ayda okuma yazma öğrendim. Okuyorum ve yazıyorum. Çok mutluyum. Okuma yazma öğrendikten sonra hayatım değişti. Bankada ismimi soyadımı bile yazamıyordum. Zorlanıyordum. Şimdi ise ismimi soyadımı yazıyorum. Şimdi marketlerde fiyatları okuyorum. İmzamı atabiliyorum. Önceden parmak izi veriyordum. Çok mutluyum." diye konuştu.