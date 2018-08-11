taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,4118
EURO
7,3199
ALTIN
249,65
PETR
72,9700

Torununa özenen adam 11 telefonla Pokemon peşinde

Tayvan'da bisikletine taktığı 11 telefonla günde 20 saat artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go oynayan 70 yaşındaki bir kişi, sosyal medyada viral oldu.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 02:38..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Pokemon avını daha da ileri götürmek için bisikletine dört telefon daha takmayı planladığını söyleyen Chen San-yuan, bu hobisi için ayda 1000 dolardan fazla harcıyor.

Torununa özenen adam 11 telefonla Pokemon peşinde

Taipei sokaklarında "Pokemon Amca" olarak bilinen Chen, mobil şarj cihazlarının yardımıyla gece geç saatlere kadar oyun oynabiliyor.

Fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandıktan sonra üne kavuşan Chen, Pokemon sayesinde yeni dostlar edindiğini ve Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını söyledi.

Torununa özenen adam 11 telefonla Pokemon peşinde

Temmuz 2016'da çıkarılan Pokemon Go oyunu tüm dünyada kısa sürede popüler hale gelmiş, oyunun yaratıcısı Nintendo şirketinin hisseleri 5 gün içinde 9 milyar dolar değer kazanmıştı.

Torununa özenen adam 11 telefonla Pokemon peşinde

Akıllı telefonda oynanan oyunda, artırılmış gerçeklikle gerçek görüntülerin üzerine bindirilen sanal canavarlar yakalanıyor.

Torununa özenen adam 11 telefonla Pokemon peşinde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Slimani İstanbul'a geldi

Slimani İstanbul'a geldi

36
Trabzonspor lisans için 24 milyon lira ödedi

Trabzonspor lisans için 24 milyon lira ödedi

18
ABD teröristleri yeni silahlarla eğitiyor

ABD teröristleri yeni silahlarla eğitiyor

7
Fatih Terim transfer istiyor

Fatih Terim transfer istiyor

0
Beylikdüzü açıklarında tekne battı

Beylikdüzü açıklarında tekne battı

1
Yanan gecekonduda mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Yanan gecekonduda mahsur kalan köpekler kurtarıldı

1
Torununa özenen adam 11 telefonla Pokemon peşinde

Torununa özenen adam 11 telefonla Pokemon peşinde

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM