Torununa özenen adam 11 telefonla Pokemon peşinde

Pokemon avını daha da ileri götürmek için bisikletine dört telefon daha takmayı planladığını söyleyen Chen San-yuan, bu hobisi için ayda 1000 dolardan fazla harcıyor.

Taipei sokaklarında "Pokemon Amca" olarak bilinen Chen, mobil şarj cihazlarının yardımıyla gece geç saatlere kadar oyun oynabiliyor.

Fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandıktan sonra üne kavuşan Chen, Pokemon sayesinde yeni dostlar edindiğini ve Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını söyledi.

Temmuz 2016'da çıkarılan Pokemon Go oyunu tüm dünyada kısa sürede popüler hale gelmiş, oyunun yaratıcısı Nintendo şirketinin hisseleri 5 gün içinde 9 milyar dolar değer kazanmıştı.

Akıllı telefonda oynanan oyunda, artırılmış gerçeklikle gerçek görüntülerin üzerine bindirilen sanal canavarlar yakalanıyor.