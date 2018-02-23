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Oğul Ilıcak: Torununun büyüdüğünü göremeyeceksin

Bir radyo programına konuk olan Sanem Altan ve Mehmet Ali Ilıcak; Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın hapis cezaları hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 10:27..
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Oğul Ilıcak: Torununun büyüdüğünü göremeyeceksin

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak, annesi için bir ceza beklediğini belirterek "Bu kadar ağır bir cezayı hak etmiyordu. Annem darbeci değil. Ama bu FETÖ'cülere aldanıp da bunların lehine yazı yazdı mı yazdı? Bunlar suçsa, suçlu. Darbeci mi değil, FETÖ'cü mü değil? Annem hiçbir zaman bir tarikatın, bir cemaatin içerisinde olmaz." yorumunda bulundu.

Oğul Ilıcak: Torununun büyüdüğünü göremeyeceksin

"BEN ANNEME KEFİL OLAMAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz yıl yaptığı görüşmede annesi hakkında konuşulup konuşulmadığı sorulan Ilıcak, "Ben Cumhurbaşkanı’ndan kendim için bir şey isteyebilirim ama anneme kefil olamam ki. Ben annem için şudur budur, şunu yapar yapmaz diyemem ki." şeklinde konuştu.

"UYARDIM"

Annesinin son 4-5 yıldaki yazılarını hiç tasvip etmediğini ve bunu da alenen söylediğini açıklayan Ilıcak; "Hep de uyardım. Keşke beni dinleyebilseydi, bunların hiçbiri başına gelmeyecekti." ifadelerini kullandı.

Oğul Ilıcak: Torununun büyüdüğünü göremeyeceksin

"TORUNUNU GÖREMEYECEKSİN DEDİM"

Ilıcak, "Annemle karardan sonra ilk defa bugün konuştum. Morali iyi. Kararın İstinaf Mahkemesi'nde bozulabileceğini düşünüyor. Böyle bir cezayı hak etmediğini düşünüyor. Ben ona 3 sene evvel evde otururken, çocuğum da vardı yanımızda, dedim ki: 'Bu kafada gidersen bu çocuğun büyüdüğünü göremeyeceksin.' " açıklamasında bulundu.

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