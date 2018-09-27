Torununun kazayla vurduğu babaanne hayatını kaybetti

Suriyeli ve Türk aileler kavga etti: 1 ölü 4 yaralı

7

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "İdlib anlaşması Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin'in bir başarısıdır. İran da buna destek verdi." dedi