Torununun kazayla vurduğu babaanne hayatını kaybetti

10 yaşındaki R.D., evde bulduğu ve oyuncak sandığı babası M.D.’ye ait tabancayla oynamaya başladı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İddiaya göre, oynadığı sırada tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan mermi babaannesi Ummahan D. (89)’un başına isabet etti. Yaralanan Ummahan D. kanlar içinde yere yığıldı.
Yaşlı kadın, aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, durumu ağır olan Ummahan D. hastanede hayatını kaybetti,