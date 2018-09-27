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Torununun kazayla vurduğu babaanne hayatını kaybetti

Aksaray'da babasının silahını oyuncak zanneden 10 yaşındaki çocuk kazayla babaannesini vurdu. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 27.09.2018 - 22:02..
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10 yaşındaki R.D., evde bulduğu ve oyuncak sandığı babası M.D.’ye ait tabancayla oynamaya başladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İddiaya göre, oynadığı sırada tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan mermi babaannesi Ummahan D. (89)’un başına isabet etti. Yaralanan Ummahan D. kanlar içinde yere yığıldı.

Yaşlı kadın, aile fertlerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. R.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, durumu ağır olan Ummahan D. hastanede hayatını kaybetti,

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