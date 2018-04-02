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Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

Japon otomotiv üreticisi Toyota, SUV segmentindeki modeli RAV4'ün yeni versiyonunu tanıttı.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 14:29..
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Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

2017 yılında yakaladığı satış rakamlarıyla, yılın en çok satılan SUV modellerinden biri olan RAV4, tasarım ve motor seçenekleri olarak baştan aşağı değişti.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

New York Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan yeni modelde eski versiyonuna göre çok sayıda güncelleme ve geliştirme mevcut.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

TASARIM TAMAMEN DEĞİŞTİ

Toyota mühendisleri yeni RAV4'ün tasarımında köklü değişikliklere gitti. Eski versiyona göre daha heybetli bir görünüm kazandırılan araçta, çift katmandan oluşan ön ızgara ve bu ızgaraya paralel olarak büyüyen ön farlar değişimin temel parçalarını oluşturuyor.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

RAV4'ün beşinci nesli olan bu seride, aracın boyu kısalmasına rağmen aks mesafesi uzatılarak daha ferah bir yolculuk imkanı sağlanıyor. Ayrıca aracın bagaj hacmi de artırılmış. Bu yeni bagaj; katlanan arka koltuklar, çift katlı bagaj zemini ve yanlara konulan eşya sabitleme fileleriyle daha fonksiyonel hale getirilmiş.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

İÇ MEKANDA TEKNOLOJİK YENİLİKLER

RAV4'ün dışı gibi içi de yenilendi. Bu yenilenme aşamasında daha çok teknolojik donanımların eklendiğini söylemek mümkün. Standart olarak gelen 7" boyutundaki multimedya ekranı, isteğe bağlı olarak 8" boyutunda da alınabiliyor.

Eski versiyona göre iç mekanda daha keskin çizgiler kullanan Toyota, bu sayede yeni RAV4'te iç mekan donanımlarını da daha ergonomik bir şekilde kullanılır hale getirmeyi başarmış.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

Toyota'nın yaya tespit özellikli ön çarpışma uyarısı, dinamik hız sabitleyici, direksiyon destekli şeritten çıkma ikazı ve otomatik yanan uzun farlar gibi donanımlar içeren Safety Sense adlı güvenlik paketi standart olarak tüm RAV4 paketlerinde sunulacak.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

HİBRİD MOTOR SEÇENEĞİ MEVCUT

Yeni Toyota RAV4 iki farklı motor seçeneği ile katalogda yer alacak. Bunlardan biri 2.0 litre hacimli benzinli motor. Bu motor manuel ve otomatik seçenekleriyle müşterilere sunulacak.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

Diğer motor ise daha ilgi çekici olan, 2,5 litre hacme sahip hibrid motor olacak. Özellikle yakıt tasarrufu konusunda rakiplerinin bir adım önüne geçmesi beklenen bu yeni motorla RAV4, hem performansı hem de yakıt ekonomisini bir arada sunabilecek.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

SATIŞLAR 2018 KIŞ AYLARINDA

Yeni RAV4'ün benzinli modelleri 2018 yılının kış aylarında satışta olacak. Ülkemizde de hemen hemen bu tarihlerde satışa çıkması beklenen aracın hibrid modellerinin ise 2019 yılında katalogda olması bekleniyor.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

Fiyat olarak henüz resmi bir açıklama yapılmasa da,otomobil uzmanlarının tahminlerine göre aracın vergiler dahil Türkiye fiyatı yaklaşık 250 bin lira başlangıç seviyesinde olacak.

Toyota SUV modeli RAV4'ü yeniledi

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