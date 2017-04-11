Toyota'dan ABD'ye 1,3 milyar dolarlık yatırım

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin dünyadaki en büyük üretim tesisinin yer aldığı ve yaklaşık 8 bin 200 kişinin çalıştığı Kentucky eyaletindeki fabrikasına, 1 milyar 330 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Firmanın son 60 yılda ABD'de yaklaşık 22 milyar dolarlık yatırım yaptığının kaydedildiği açıklamada, Toyota'nın gelecek 5 yılda ABD'de toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Açıklamada, Kentucky'deki 1 milyar 330 milyon dolarlık yatırım sayesinde yaratılacak istihdam sayısına yer verilmezken Toyota'nın Camry modelinin gelecek sene Kentucky fabrikasında üretileceği ifade edildi.

TRUMP: EKONOMİK KOŞULLAR İLERLEDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Başkanı Donald Trump, "Toyota'nın Kentucky fabrikasında yapacağı 1,3 milyar dolarlık yatırım, benim yönetimim altında ekonomik koşulların ne kadar ilerlediğini ve üreticilerin güveninin arttığının kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD Ulusal İmalatçılar Birliği'nin (NAM) 2017 Görünüm Anketi'ne de işaret ederek, ülkedeki imalatçıların iyimserlik oranının son birkaç ayda yüzde 37'den yüzde 93'e yükseldiğine dikkati çekti.

Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce General Motors, ABD'de 1 milyar dolarlık yatırım yaparak 450 kişilik yeni istihdam ve Fiat Chrysler de 1 milyar dolarlık yatırım yaparak 2 bin kişilik yeni istihdam yaratacağı sözünü vermişti.

Ford ise Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'de 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını açıklamıştı.