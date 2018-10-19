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Toz bulutu Antalya'yı kapladı

Türkiye'ye Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Antalya'da etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

DHA | 19.10.2018 - 16:12..
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Suriye üzerinden Türkiye’ye giriş yapan ve yaklaşık bir haftadır yurtta etkili olan toz bulutu, dün Antalya’ya ulaştı. Sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutu görüş mesafesini düşürdü.

Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı Antalya'da toz bulutunun da etkisiyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı.

Toz bulutu Antalya'yı kapladı

SAHİLLER KAYBOLDU

Özellikle dünyaca ünlü Konyaaltı sahili toz bulutu altında kayboldu. Seyir teraslarına çıkanlar ise toz bulutu nedeniyle kent manzarasını izleyemedi. Şehrin üzerini kaplayan toz bulutu nedeniyle dağlar da görünmez oldu.

Toz bulutu Antalya'yı kapladı - VİDEO

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Toz bulutu dün şehrimize giriş yaptı. Bugün daha da etkili olacak. Yağmurla birlikte kaybolması bekleniyor. Şu an için hayatı etkilediği söylenemez. Yağmur ile birlikte hafif şekilde çamur görebiliriz. Antalya’da cumartesi öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü yağmur bekliyoruz" dedi.

Toz bulutu Antalya'yı kapladı

YETKİLLERDEN UYARI

Yetkililer, toz taşınımın sebep olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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