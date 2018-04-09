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TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 07:46..
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TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

TPAO, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol arama faaliyetlerine devam ediyor.

4 YENİ RUHSAT BAŞVURUSU

TPAO, son dönemde Avustralya merkezli enerji şirketi Trans Atlantic Exploration Mediterranean International'ın keşifleriyle gündeme gelen Diyarbakır ile Adıyaman bölgesinde 4 yeni petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

PETROL ARANACAK BÖLGELER

TPAO'nun arama ruhsatı başvuruları Diyarbakır'ın doğusu ile Adıyaman'ın Şanlıurfa sınırına denk gelen L46-b ile M40-c, M40-b ve M40-d paftalarını kapsıyor.

TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

PETROL HAREKETLİLİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ortaklığın 27 Mart'ta başvurularını ilettiği belirtildi.

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında petrol işletme ruhsatı almak için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.

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