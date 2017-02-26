Trabzon'da intihar girişiminde bulunan genç dayak yedi

Atatürk Alanı’nda bulunan iş merkezinin çatısına çıkan Onur K. ayaklarını aşağı sarkıtınca çevredekiler polisi aradı.

Habertürk'ün haberine göre, ikna çabalarını yanıtsız bırakan Onur K., “Yaklaşırsanız atlarım” tehditleri savurdu. Daha sonra çatıya çıkan Sefa Korkmaz (25) adlı genç ise polislerin olmadığı yerden sigara verme bahanesiyle yaklaştığı Onur K.’yı ani bir hareketle terasa doğru çekti.

Ancak Korkmaz, kurtardığı genci tekme tokat dövdükten sonra polislere teslim etti. Gözaltına alınan Onur K. önce hastaneye, daha sonra da karakola götürüldü.

"PSİKOLOJİSİNİ ANLAYABİLİYORUM BEN DE İŞSİZİM"

Onur K.’yı kurtaran 2 çocuk babası Sefa Korkmaz, gencin parasızlık yüzünden intihar girişiminde bulunduğunu anlayınca yanına çıktığını belirterek o anları şöyle anlattı: