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Trabzon'da intihar girişiminde bulunan genç dayak yedi

Trabzon'da intihar girişiminde bulunan Onur K.yı kurtaran Sefa Korkmaz, genci dövdükten sonra polise teslim oldu.

26.02.2017 - 08:54
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Trabzon’da dün 6 katlı bir işhanının çatısına çıkan işsiz gencin intihar girişimi, fıkra gibi bitti.

Atatürk Alanı’nda bulunan iş merkezinin çatısına çıkan Onur K. ayaklarını aşağı sarkıtınca çevredekiler polisi aradı.

İNTİHAR EDECEK GENCİ KURTARDI

Habertürk'ün haberine göre, ikna çabalarını yanıtsız bırakan Onur K., “Yaklaşırsanız atlarım” tehditleri savurdu. Daha sonra çatıya çıkan Sefa Korkmaz (25) adlı genç ise  polislerin olmadığı yerden sigara verme bahanesiyle yaklaştığı Onur K.’yı ani bir hareketle terasa doğru çekti.

Trabzon'da intihar girişiminde bulunan genç dayak yedi

Ancak Korkmaz, kurtardığı genci tekme tokat dövdükten sonra polislere teslim etti. Gözaltına alınan Onur K. önce hastaneye, daha sonra da karakola götürüldü.

"PSİKOLOJİSİNİ ANLAYABİLİYORUM BEN DE İŞSİZİM"

Onur K.’yı kurtaran 2 çocuk babası Sefa Korkmaz, gencin parasızlık yüzünden intihar girişiminde bulunduğunu anlayınca yanına çıktığını belirterek o anları şöyle anlattı:

“O durumdaki insanın hangi psikolojide olduğunu tahmin edebilirim. Çünkü ben de işsizim. Elektrik faturamı daha ödeyemedim. Durumumu anlattım ikna olmadı. Tuttuğum sırada kendini bıraktı. O anda ben de düşeceğimi anlayınca sinirlendim. O sinirle birkaç tokat attım.”

Trabzon'da intihar girişiminde bulunan genç dayak yedi

Trabzon'da intihar girişiminde bulunan genç dayak yedi

 

 

 

 

 

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