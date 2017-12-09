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Trabzon 11 ayda 2 milyon turisti ağırladı

Doğu Karadeniz'in tarih, deniz, dağ ve yayla turizmi açısından en zengin illerinden Trabzon'u, yılın 11 ayında 2 milyon 125 bin kişi ziyaret etti.

AA | 09.12.2017 - 11:37..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

TRABZON

Doğu Karadeniz'e giden turistlerin ziyaret ettiği iller arasında ilk sırada bulunan Trabzon, günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin de kısa tatil güzergahları arasında yer alıyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Trabzon, ziyaretçilerine köfte ve balık ağırlıklı mutfağının yanı sıra dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunuyor.

11 AYDA 2 MİLYON 125 BİN KİŞİ

Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkeleri ve İran'dan gelenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Trabzon'u, yılın 11 ayında 2 milyon 125 bin kişi ziyaret etti.

Turistler, yörede Uzungöl başta olmak üzere Sera Gölü, Sümela Manastırı, Zigana Dağı, Hamsiköy, Ayasofya Camisi, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve yaylaları geziyor.

"TURİST RAKAMLARI SEVİNDİRİCİ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un turizm açısından yoğun bir dönem geçirdiğini söyledi.

Trabzon'un, bölgenin en önemli turizm merkezi olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu, "Bu yılın 11 aylık döneminde ilimizi 1 milyon 682 bin 309 yerli, 442 bin 701 de yabancı olmak üzere 2 milyon 125 bin 10 turist ziyaret etti. Turist rakamları sevindirici." dedi.

Ayvazoğlu, ürün çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını anlatarak, "Derdimiz ürün çeşitliliğini artırarak, ortalama 1-2 olan geceleme sayımızı 3-4 güne çıkarmaktır. Bunun için de yöremizde yoğun bir turizm hareketi devam ediyor." diye konuştu.

KALİTELİ HİZMET

Gelen turistlerin memnuniyetinin de önemli olduğuna dikkati çeken Ayvazoğlu, "Hedefimiz yüzde yüz memnuniyet oranını yakalamak ve gelen turiste kaliteli hizmet sunmaktır." ifadesini kullandı.

Ayvazoğlu, turistlerin şu anki memnuniyetinin önemli olduğunu belirterek, memnuniyet oranının gelecek yıllardaki turist sayısını artıracağına işaret etti.

NERELERE GİDİLEBİLİR

Turizm destinasyonları, yatak kapasiteleri ve alternatif turizm seçenekleri konusunda da çalıştıklarını dile getiren Ayvazoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Sera Gölü, Zigana Dağı, Hamsiköy, Sümela Manastırı, Çal Mağarası en çok ziyaret edilen mekanlarımız arasında yer alıyor. Bunun dışında şehir merkezinde Atatürk Köşkü, Ayasofya Camisi ve müzelerimiz oldukça ilgi görüyor. Yaylalarımız ve ilçe merkezlerimiz de ilgi gören diğer mekanlarımız arasında bulunuyor."

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