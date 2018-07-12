Trabzon dünyayı fındığa doyurdu

Ocak-Haziran döneminde yapılan ihracatta İtalya, Almanya, Fransa ve Polonya ilk sıralarda yer aldı. Bu dönemde en fazla ihracat artışı yaşanan ülkeler ise Ürdün, Ekvator, Singapur ve Brezilya oldu.

"TRABZON HER DÖNEM BİRİNCİ SIRADA"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındık ve mamulleri ihracatında Trabzon'un her dönem ihracatta birinci sırada yer aldığını belirtti.

Cirav, İhracat yapılan ülke çeşitliliğinin de her yıl artarak üst sıralarda yer aldığını vurguladı.

"2017-2018 ihraç sezonunda yurt dışı piyasalardaki ihraç birim fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak değer bazında il ihracatında düşüş yaşanmasına rağmen ihraç edilen miktarda çok önemli bir değişim olmamıştır. Yeni sezonda ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağını umuyoruz. Son yıllarda Trabzon'un geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa Birliği ülkeleri dışında, Uzak Doğu Asya ve Orta Doğu bölgelerine yönelik ihracatta ülke çeşitliği açısından önemli gelişme başarısı gösterildi."