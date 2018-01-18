taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8189
EURO
4,6609
ALTIN
162,86
PETR
69,5200

Trabzon Havalimanı 1 gün kapatıldı

Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla bir gün uçuşlara kapatıldı.

AA | 18.01.2018 - 04:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla saat 04.00 itibarıyla bir gün uçuşlara kapatıldı.

Trabzon Havalimanı 1 gün kapatıldı

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Havalimanına 13 Ocak'ta indikten sonra pistten çıkan uçağın kaldırılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışma dolayısıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatıldı. Uçuşlar, 19 Ocak Cuma günü 04.00'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Uçağın, gün içinde 300 ve 500 tonluk iki vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli sahaya alınmasına ilişkin çalışma yapılması planlanıyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

207
İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

İtalya'da bir hakim başörtüsü olan avukatı salondan kovdu

52
ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

9
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

57
Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

Çorlu'da kaçak etlere el konuldu

11
Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Novak Trabzonspor için İstanbul'a geldi

10
Trump: Rusya bize yardım etmiyor

Trump: Rusya bize yardım etmiyor

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM