Trabzon Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı

Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı.

Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

SABAH SAATLERİNDE YENİDEN UÇUŞA AÇILDI

Uçağın pistten çıkmasının ardından dün geceden itibaren uçuş trafiğine kapatılan havalimanı bu sabah Trabzon-İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı) seferini yapan Pegasus Havayolları uçağının yolcuları ile birlikte alandan havalanması ile yeniden uçuşa açıldı. Uçağın sabah saat 06.00’da yapması gereken sefer 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşti.