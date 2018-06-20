Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Dikey Geçiş Sınavı ve Açık Öğretim öğrencilerinin tek ders sınavının aynı tarihe denk gelmesiyle mağdur olan öğrenciler, adres değişikliği talep ediyor.

Beraat etti, yine gaybubet evinde yakalandı: Televizyon kurdum

Seçim ve referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansı, 24 Haziran'daki seçimlerin sonuçlarını 13 dilde yapacağı yayımla dünyanın dört bir yanındaki abonelerine ulaştıracak.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu oldu.

2 Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırının görüntüleri yayınlandı.

3 Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrenciye ev ödevi vermeyeceğini söyledi. Tam gün eğitim veren okullarda ise öğle yemekleri bedava olacak.

4 CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye Ömrünü CHP'de siyasetle geçiren Deniz Baykal, partisinin en genç milletvekili adayına tavsiyelerde bulundu. Bazı tavsiyeleri oldukça ilginçti.

5 Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu Reuters'a konuşan Başbakan Yıldırım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu, son başbakan olarak da mutlu olduğunu söyledi.

6 Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı Meral Akşener, daha önce polemik yaşadığı Tansu Çiller'in AK Parti mitingine katılmasıyla ilgili olarak "Yüz ifadeleri çok ilginç" yorumunu yaptı.