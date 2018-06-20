taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.159
USD
4,7534
EURO
5,4966
ALTIN
194,56
PETR
74,9800

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit düşen Bahattin Baştan'ın cenazesine binlerce Trabzonlu katıldı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 13:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan için Trabzon’un Düzköy İlçesi Hükümet Konağa önünde resmi tören düzenlendi.

DUALARLA UĞURLANDI

Törene siyasi isimlerin yanı sıra binlerce Trabzonlu katıldı.

Şehidin cenaze töreni için vatandaşlar hükümet konağının önüne akın etti.

Buradaki alan hınca hınç dolarken vatandaşlar çevredeki hem inşaat halindeki binalara çıkarak burada cenaze törenini takip etti.

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

"KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Cenazenin başına gelen annesi Emine Baştan, ağabeyleri  ve kız kardeşleri şehit Baştan’ın fotoğrafını öperek ağladı. Şehit Baştan’ın ablası Şükran Baştan'ın, “Kanını yerde bırakmayacağız, vatan sağolsun." diyerek asker selamı vermesi herkesi duygulandırdı.

Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın yürek burkan paylaşımları VİDEO

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Trabzon şehit Bahattin Baştan'ı uğurladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

495
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

102
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

310
CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

220
Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

209
Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

54
Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM