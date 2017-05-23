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Trabzon yaylaları beyaza büründü

Trabzon'da yayla turizminin önemli mekanlarından Kayabaşı Yaylası'nda kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

23.05.2017 - 17:02
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Akçaabat ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi sınırlarında yer alan bin 800 rakımlı yaylada, bir süredir devam eden soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

Trabzon yaylaları beyaza büründü

YAYLADA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Turistik tesislerin de yer aldığı yaylada kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü yaylada yoğun sisin görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle karayoluyla yolculuk yapanların zaman zaman zorluk çektiği görüldü.

İŞTE KAYABAŞI YAYLASI'NDAN BİRBİRİNDEN GÜZEL KARELER...

Trabzon yaylaları beyaza büründü

Trabzon yaylaları beyaza büründü

Trabzon yaylaları beyaza büründü

Trabzon yaylaları beyaza büründü

Trabzon yaylaları beyaza büründü

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