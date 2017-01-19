Trabzon'da 185 bin TL'lik Reina dolandırıcılığı

Trabzon'da gerçekleşen hırsızlık olayı bu kadarı da pes dedirtti.

''EŞİNİN İSMİ LİSTEDE ÇIKTI''

Kendisini polis olarak tanıtan F.M. isimli şahıs Fatma Karagur’u arayarak, “Reina saldırısını gerçekleştiren kişinin Esenyurt’daki evinde yapılan aramada eşinin ismi listede çıktı. Bankada bulunan hesaplarınızda ki paraları polise teslim edin” dedi.

BANKADAN 90 BİN TL ÇEKTİ

Fatma Karagur, F.M’nin kendisine söylediklerini yerine getirerek bankaya gitti ve 90 bin TL’yi çekti. Dolandırıcının kendisine belirttiği Akçaabat sahilinde bulunan parkta elektrik direğinin altına bankadan çektiği 90 bin TL’yi bıraktı.

185 BİN TL DOLANDIRILDI

Bir süre sonra tekrar arayan F.M. bankada bulunan başka parası olup olmadığını sorarak, bir kez daha para istedi. Bu uyarı üzerine ikinci kez bankaya giden Fatma Karagur, hesabında bulunan diğer 95 bin TL’yi çekerek kendisini dolandıran şahısların söylediği yere bıraktı.

Bir süre eşi ile görüşen talihsiz kadın 185 bin TL dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken vatandaşları da uyardı.

