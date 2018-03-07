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Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 31 kilogram eroin ele geçirildi.

İHA | 07.03.2018 - 00:17..
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Yurt genelinde uyuşturucu satıcılarına karşı devam eden mücadelede bir haber de Trabzon'dan geldi. Yapılan uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram eroin yakalandı.

Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

İRAN UYRUKLU 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yapmış oldukları çalışmalar neticesi İran plakalı binek araç içerisinde, yakalanan 4 İran uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Araç üzerinde polis ekipleri tarafından eğitimli köpekler tarafından yapılan araştırmada ise piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 61 paket halindeki toplam 31 kilo 115 gram eroin maddesi aracın ön ve arka tamponları söküldüğünde zula haline getirilmiş bölmeler içerisinde bulundu. araçta yapılan aramada ise 500 Euro, 900 Dolar ve 5 bin 250 TL paraya da el konuldu.

Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı VİDEO


Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı


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