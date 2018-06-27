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Trabzon'da 3 milyon değerinde uyuşturucu yakalandı

Irak plakalı lüks araçta piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen 40 kilogram eroin ele geçirildi. Irak uyruklu biri erkek 2’si kadın 3 kişi ise gözaltına alındı.

İHA | 27.06.2018 - 20:45..
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Doğu illerinden uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen ve Hakkari’den Türkiye’ye giriş yapan 3 Irak uyruklu şahsın Irak plakalı lüks bir araç ile Trabzon’a geldiği ve Trabzon üzerinden de Ankara veya diğer Batı illerine gideceği değerlendirilerek araç takibe aldındı.

Trabzon'da 3 milyon değerinde uyuşturucu yakalandı VİDEO

40 KİLO EROİN YAKALANDI

Takibe alınan araç durdurularak arama yapılırken, yapılan aramada aracın tabanında tespit edilen zulada 78 paket halinde 40 kilo 300 gram miktarında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Türk Lirası olan eroin ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan Irak uyruklu biri erkek ikisi bayan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.

Trabzon'da 3 milyon değerinde uyuşturucu yakalandı

Trabzon'da 3 milyon değerinde uyuşturucu yakalandı

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