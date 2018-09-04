taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.63145
Euro
7.69305
Altın
1200.965
Borsa
93915.55

Trabzon'da aile içinde cinnet: 1 ölü 3 yaralı

Trabzon'da cinnet getiren bir kişi kayınvalidesini silahla vurarak öldürürken, dini nikahlı eşini ve 2 üvey oğlunu ise ağır yaraladı.

İHA | 04.09.2018 - 02:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Turan Ç. isimli şahıs, akşam saatlerinde dini nikahlı eşinin annesinin Maçka ilçesi Yenicami mahallesindeki evine geldi.

Turan Ç., burada kayınvalidesi ve eşi ile tartışırken, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği tabanca ile önce kayınvalidesini başından silahla vurarak ağır yaralarken, ardından eşi ve iki üvey oğlunu silahla vurarak kaçtı.

Yaralı şahıslar KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne tedavi altına alınırken, kayınvalidesi burada hayatını kaybederken, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan olay sonrası kaçan Turan Ç.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Trabzon'da aile içinde cinnet: 1 ölü 3 yaralı VİDEO

Trabzon'da aile içinde cinnet: 1 ölü 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çavuşoğlu: Akdeniz'de sondaja sonbaharda başlayabiliriz

Çavuşoğlu: Akdeniz'de sondaja sonbaharda başlayabiliriz

56
Polisten kaçan kadın, bebeğiyle trafiği birbirine kattı

Polisten kaçan kadın, bebeğiyle trafiği birbirine kattı

14
Katil zanlıları cinayetten dakikalar sonra yakalandı

Katil zanlıları cinayetten dakikalar sonra yakalandı

12
Hindistan'dan ABD'ye: S-400'lerden vazgeçmeyeceğiz

Hindistan'dan ABD'ye: S-400'lerden vazgeçmeyeceğiz

4
Trabzon'da aile içinde cinnet: 1 ölü 3 yaralı

Trabzon'da aile içinde cinnet: 1 ölü 3 yaralı

5
Tel örgülerden geçmek isterken can verdi

Tel örgülerden geçmek isterken can verdi

2
Galatasaray'ın Modeste transferi yattı

Galatasaray'ın Modeste transferi yattı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM