Trabzon'da aile içinde cinnet: 1 ölü 3 yaralı

Turan Ç. isimli şahıs, akşam saatlerinde dini nikahlı eşinin annesinin Maçka ilçesi Yenicami mahallesindeki evine geldi.

Turan Ç., burada kayınvalidesi ve eşi ile tartışırken, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği tabanca ile önce kayınvalidesini başından silahla vurarak ağır yaralarken, ardından eşi ve iki üvey oğlunu silahla vurarak kaçtı.

Yaralı şahıslar KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne tedavi altına alınırken, kayınvalidesi burada hayatını kaybederken, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan olay sonrası kaçan Turan Ç.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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