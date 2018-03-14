Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçak, acil iniş koduyla geri dönüş yaptı. İçinde hasta bulunan uçağın arızalandığı belirtildi. Havalimanı, geçici bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

HAVALİMANINDA ALARM VERİLDİ

Trabzon havalimanından kalkış yapan ambulans tipi uçak teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçağın havada tur attığı ve yakıtının bitimine doğru inişe geçeceği öğrenildi.

Trabzon havalimanına gelen uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçağın alandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra teknik arıza bildiriminde bulunduğunu söyledi.

"Özel bir ambulans uçak teknik bir arazı nedeniyle acil iniş izni istedi. Uçakta bir hasta 4 mürettebat var. Uçak İngiltere'ye gidiyordu." diyen Yavuz, uçağın yakıtını azalttıktan sonra alana indiğini ve hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.