Trabzon'da askeri araç kaza yaptı

Trabzon'un Tonya ilçesinde seyir halinde olan askeri araç, karşı şeritten gelen bir kamyonet ile çarpıştı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

ASKERİ PERSONELDEN YARALANAN OLMADI

Tonya-Vakfıkebir karayolunun 7. kilometresindeki Kayacan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vakfıkebir ilçesinden Tonya ilçesine seyir halinde olan, içerisinde askeri personeli taşıyan zırhlı kobra aracı, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü karşı yönde gitmekte olan Ferhat Karadeniz yönetimindeki 61 VP 879 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle camı kırılan kamyonette bulunan sürücü ile yakınları Nazan Karadeniz ve Havva Birinci yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Vakfıkebir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



