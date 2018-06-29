1 Trabzon'da bıçak parası alan doktora suçüstü Ameliyat edeceği hastanın yakınlarından 'bıçak parası' adı altında ameliyat ücreti alan doktor tutuklandı.

2 Malta: Göçmen gemisine tek seferliğine izin verdik Malta, sivil toplum kuruluşlarına ait göçmenlerin bulunduğu kurtarma gemilerinin limanlarına yanaşmasına daha fazla izin vermeyeceğini açıkladı.

3 ABD'den Türkiye için seyahat uyarısı Topraklarında her ay silahlı saldırılar nedeniyle onlarca insanın öldüğü ABD, Türkiye için seyahat uyarısında bulundu. ABD, çirkin Türkiye'de 'keyfi gözaltılara' maruz kalınabileceğini iddia etti.

4 Spor yapmak astıma iyi geliyor Astım spor yapmamıza engel teşkil etmiyor, aksine bu hastalığına rağmen, dünyanın çok ünlü spor kulüplerinde futbol oynayan madalya kazanmış sporcular var.

5 Fransa'da 10 kişiye Müslümanlara saldırı gözaltısı Fransız yargısı, 9'u erkek 1'i kadın olmak üzere 10 Fransız vatandaşını, Müslümanlara saldırmayı planlamakla suçluyor.

6 Maduro'dan Trump'ın yardımcısına: Zehirli engerek Daha önce Obama hakkında ağır ifadeler kullanan Venezüella Devlet Başkanı Maduro, bu kez de ABD Başkan Yardımcısı Pence'i hedef aldı.