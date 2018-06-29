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Trabzon'da bıçak parası alan doktora suçüstü

Ameliyat edeceği hastanın yakınlarından 'bıçak parası' adı altında ameliyat ücreti alan doktor tutuklandı.

AA | 29.06.2018 - 04:58..
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Trabzon'da yaşayan V.Y, babasının ameliyatı için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde görev yapan uzman doktor E.V'nin kendisinden 2 bin lira talep ettiğini belirterek İl Sağlık Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Konunun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilmesi üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda doktor E.V, seri numaraları alınmış 2 bin lirayı hasta yakını V.Y'den aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan E.V, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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