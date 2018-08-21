taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.048
Euro
7.03375
Altın
1196.05

Trabzon'da çaylık alanda yangın çıktı

Trabzon'da fındıklıkların bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgardan dolayı etkisini arttıran yangın, 4 saatte söndürülebildi.

Detay Haber | 21.08.2018 - 23:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru döndü. Çevre halkının yardımıyla birlikte 4 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.

Trabzon'da çaylık alanda yangın çıktı

8 DÖNÜMLÜK FINDIK BAHÇESİ VE ÇALILIK YANDI

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yol olmadığı için yangın alanına yanaşamadı. Yangın yerine gelen çok sayıda vatandaş, ağaç dalları ile alevlere müdahale etti.

İş makineleri getirilen bölgeye itfaiye araçlarının yanaşabilmesi için yol açıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile yangın, 4 saatte söndürüldü. Yangının 8 dönüm fındık bahçesi ve çalılık alanda etkili olduğu belirtildi.

Trabzon'da çaylık alanda yangın çıktı

Trabzon'da çaylık alanda yangın çıktı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Algı operasyonuna kalkışan Sözcü'ye tepki

Algı operasyonuna kalkışan Sözcü'ye tepki

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM