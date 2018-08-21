Trabzon'da çaylık alanda yangın çıktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru döndü. Çevre halkının yardımıyla birlikte 4 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.

8 DÖNÜMLÜK FINDIK BAHÇESİ VE ÇALILIK YANDI

Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yol olmadığı için yangın alanına yanaşamadı. Yangın yerine gelen çok sayıda vatandaş, ağaç dalları ile alevlere müdahale etti.

İş makineleri getirilen bölgeye itfaiye araçlarının yanaşabilmesi için yol açıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile yangın, 4 saatte söndürüldü. Yangının 8 dönüm fındık bahçesi ve çalılık alanda etkili olduğu belirtildi.



