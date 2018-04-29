taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 8 kişi yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İHA | 29.04.2018 - 06:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Trabzon’da FETÖ'ye yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında biri askeri mahrem imam olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ASKERİ OKULA ÖĞRENCİ SEÇEN KİŞİ YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2006-2016 yılları arasında liselerden askeri okullara öğrenci seçen askeri mahrem imam 
Ç.K.'nın ve aranması olan eşi Artvin’de yakalanarak eşi ile birlikte Trabzon’a getirildi.

Şahısların gözaltında işlemleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince devam ederken, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahısların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 8 kişi yakalandı

FİRARİ SİNEM ÖZKAN DA YAKALANDI

Öte yandan FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik Gaybubet evlerine yapılan operasyonda firari olarak aranan Sinem Özkan, 3 adet sahte kimliği tuvalete atarken yakalanırken, Özkan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Narkotik Trabzon'da 4 kilogram kubar ele geçirdi
Trabzon’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Tuzla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Tuzla'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Manisa'da 3,7'lik deprem
Manisa'da Akhisar merkezli bir deprem yaşandı. 3,7 şiddetinde olduğu açıklanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı
HDP İstanbul İl Eş Başkanı C. Ç.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

91
Ankara'da lokantaya uyuşturucu operasyonu

Ankara'da lokantaya uyuşturucu operasyonu

23
Juventus Inter deplasmanında kazandı

Juventus Inter deplasmanında kazandı

1
Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar

Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar

7
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

22
Manisa'da kız kaçırma kavgası: 7 yaralı

Manisa'da kız kaçırma kavgası: 7 yaralı

3
Bahçelievler'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

Bahçelievler'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM