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Trabzon'da FETÖ/ PDY operasyonu

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan iki hücre evine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.

AA | 23.09.2018 - 14:59..
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Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

2'Sİ KADIN 3 ZANLI YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen koordineli çalışmalarda Akçaabat ilçesinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan iki hücre evi tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonda "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan aranan 2'si kadın 3 zanlı yakalandı.

E.G. adlı kadının Artvin'deki adli makamlarca arandığı, faaliyet yürüttüğü Trabzon'da "bölge talebe mesulü", Artvin'de de "mütevelli heyeti"nde olduğu, kapatılan okulda öğretmenlik yapan İ.A'nın ise Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğince arandığı belirlendi.

BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Çorum'daki adli makamlarca aranan N.H. adlı kadının "bölge talebe mesulü" ve kapatılan örgüte ait şirketin çalışanı olduğu, ByLock kullandığı tespit edildi. Evlerde yapılan aramada 14 bin 275 lira, 400 dolar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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