Trabzon’da fuhuş operasyonu: 3 erkek gözaltında

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuşla mücadeleye karşı yürütülen çalışmalar neticesinde fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçu kapsamında Çömlekçi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otele yönelik olarak yapılan denetim ve kontrol sonucunda 2 Türk kimlikli, 5 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 bayan mağdur olarak aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otel mesul müdürü ve otel çalışanı toplam 3 erkek şahıs şüpheli olarak gözaltına alınırken, şahısların işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.