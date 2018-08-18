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Trabzon’da fuhuş operasyonu: 3 erkek gözaltında

Trabzon Ortahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 erkek gözaltına alındı.

İHA | 18.08.2018 - 19:35..
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuşla mücadeleye karşı yürütülen çalışmalar neticesinde fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçu kapsamında Çömlekçi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otele yönelik olarak yapılan denetim ve kontrol sonucunda 2 Türk kimlikli, 5 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 bayan mağdur olarak aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otel mesul müdürü ve otel çalışanı toplam 3 erkek şahıs şüpheli olarak gözaltına alınırken, şahısların işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.

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