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Trabzon'da hava ulaşımında gecikmeler

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

AA | 14.09.2018 - 23:57..
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Trabzon Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle uçaklar Trabzon Havalimanı'na iniş yapamıyor.

İSTANBUL VE ANKARA SEFERLERİ RÖTARLI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon'a yapılması planlanan uçak seferlerinde gecikme yaşanıyor. Ayrıca Trabzon'dan yapılması planlanan İstanbul ve Ankara seferlerinin de rötarlı olarak gerçekleşeceği belirtildi.

Öte yandan, Trabzon Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçakların Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

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