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Trabzon’da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatını olumsuz etkilemekte.

16.02.2017 - 11:11
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Kar nedeniyle il genelinde Of ve Maçka ilçeleri hariç eğitime 1 gün ara verilirken, kamuda çalışan engelli ve hamileler valilik kararıyla bir gün idari izinli sayıldı.

TRABZON BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bu sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaşırken, yoğun kar nedeniyle bazı yerlerde vatandaşların işlerine gidemediği gözlendi. Bazı bölgelerde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait ekipler kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Trabzon’da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde devam eden kar yağışlarının gece saatlerine kadar, zaman zaman Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Trabzon’da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Trabzon’da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Trabzon’da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Trabzon’da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Trabzon’da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

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