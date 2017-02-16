Trabzon’da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

Kar nedeniyle il genelinde Of ve Maçka ilçeleri hariç eğitime 1 gün ara verilirken, kamuda çalışan engelli ve hamileler valilik kararıyla bir gün idari izinli sayıldı.

TRABZON BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bu sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaşırken, yoğun kar nedeniyle bazı yerlerde vatandaşların işlerine gidemediği gözlendi. Bazı bölgelerde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait ekipler kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde devam eden kar yağışlarının gece saatlerine kadar, zaman zaman Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

















