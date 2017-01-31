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Trabzon’da kar yağışı hayatı felç etti

Trabzon'da dün gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu.

31.01.2017 - 14:19
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Trabzon'da dün gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle uçak seferleri yapılamadı, engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde de öğretime 2 gün ara verildi.

Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasının girişindeki çatı da, üzerinde biriken karın ağırlığını kaldıramayarak çöktü.

Trabzon’da kar yağışı hayatı felç etti

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Kentte Cuma gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece geç saatlerde şiddetini artırdı, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri kent merkezinde ve Karadeniz Sahil Yolu’nda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kaldırımlarda biriken kar nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekerken, şehir trafiğinde de aksamalar oldu. İşe gidecek vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dolmuş ve otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Trabzon’da kar yağışı hayatı felç etti

Trabzon’da kar yağışı hayatı felç etti

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