Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu

1 Işın Karaca'nın atları çoğalıyor Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın at sayısı 14'e çıktı.

2 Yunan basınının gözü Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajı giyerek sınır birliklerini ziyaret etmesi, Yunanistan'da panik oluşturdu.

3 Son haftaların en güzel vole golü - İZLE Nicolas Blandi, Lanus-San Lorenzo maçında attığı golle izleyenleri büyüledi.

4 Çocuklarda kanser riski Kanser yetişkinlerde olduğu kadar çocuklar için de büyük risk oluşturuyor.Çocuk kanserlerinin en büyük sorunu hastalığın sessizce ilerleyerek son aylarda belirtilerini göstermesi olarak görülüyor.

5 Öz kızını istismar eden babaya vatandaştan dayak Başkent’te 15 yaşındaki öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tecavüzcü babayı darp eden vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

6 Mankurt nedir Köle anlamına gelen Mankurt, ulusal kimlikten uzaklaşan, içinde bulunduğu topluma yabancılaşan kişiyi tanımlamak için kullanılır.