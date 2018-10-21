Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Celil Şener yönetimindeki dolmuş minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında karşı şeride geçti.

Trabzon'da kaza: 1 ölü, 9 yaralı VİDEO



YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Karşı yönden gelen araç sürücüsü Durkay Türkün minibüse çarpmamak için fren yaparken, aynı yönden gelen Kamil Yediyıldız yönetimindeki 34 JH 5589 ve Fatma Ergin yönetimindeki 55 AFE 60 plakalı araçlar birbirlerine ve minibüse çarptı. Minibüs kazanın etkisi ile yola devrilirken, minibüs şoförü Celil Şener kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araç sürücüleri Durkay Türkün, Fatma Ergin ve Kamil Yediyıldız ile kaza yapan araçlarda bulunan Simar Ergin, Özlem Bektaş, Selay Yılmaz, Ali Haydar Çoban, Şerife Çoban ve Aydın Şahin yaralandı.



