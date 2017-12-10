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Trabzon'da kaza: 4 ölü 3 yaralı

Maçka ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

DHA | 10.12.2017 - 03:18..
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Trabzon-Gümüşhane karayolu Maçka ilçesi Hamsiköy mevkiinde meydana gelen kazada, Bayburt Belediyesi'ne ait Ali Vahit Yıldızhan yönetimindeki 69 AL 824 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 DD 057 plakalı otomobil  çarpıştı.

4 KİŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonette bulunan Süleyman Zipak ile otomobildeki Bilal Yalçın, Erdal Ünal ve Nihat Demirel hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ali Vahit Yıldızhan ile araçlarda bulunan Süleyman Akdoğan ve Muharrem Tutar ise yaralandı. Yaralılar Maçka ve Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Trabzon'da kaza: 4 ölü 3 yaralı

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