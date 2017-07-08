Trabzon'da Kemençe ve Horon Festivali

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen açılış törenine, Trabzon Vali Yardımcısı Şükrü Kara, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile davetliler katıldı.

Trabzon ve Karadeniz horonunun tanıtım sinevizyonu ile başlayan programda, Sığınak Sahnesi tiyatro ekibi, "Çanakkale'de horon" adlı tiyatro gösterisini sahneledi.

Program, Beşikdüzü Spor Kulübü Halkoyunları Derneği minikler horon ekibinin gösterisinin ardından, atma türküler dinletisi, Duayenler Folklor Ekibinin gösterisi ve bayrak seremonisi ile devam eti.

"HORON VE KEMENÇE, BÖLGENİN İKİ SİMGESİ"

Kara, açılışta yaptığı konuşmada, Trabzon'da folklorik bir şölen yaşanacağını söyledi.

Horonun önemine dikkati çeken Kara, ''Horon ve kemençe bölgenin folklorik temasını ve kültürel varlığını işleyen iki simge. Bölge bununla ağlıyor, bununla gülüyor, bununla neşeleniyor, bununla kendini buluyor. Bu nedenle emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Köseoğlu ise Trabzon'da böyle bir organizasyona tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Trabzon bir marka şehir. Trabzon bir spor, sanat kenti. Trabzon'un bu sanat kenti kimliğini pekiştirmede çok etkili bir rol üstleneceğine inandığım bu festival beni başlangıç aşamasından beri çok heyecanlandırmıştı. Emeği geçen ve destek veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Gümrükçüoğlu da barış ve kardeşliğin önemine dikkati çekerek, festivale Türkiye'den 8, yurt dışından 6 halkoyunları topluluğunun katıldığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Cavit Şentürk tarafından horon temalı bir konuşma yapıldı. Program, kemençe dinletisi ve halkoyunları gösterileri ile devam etti.

6 ÜLKEDEN KATILIM

Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen ve Trabzon Büyükşehir, Ortahisar, Beşikdüzü, Of ve Maçka belediyelerinin de desteğiyle 6-13 Temmuz'da ilçelerde de gerçekleştirilecek festivale, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kosova, Azerbaycan, Bulgaristan, İran ve Kamerun'dan halk oyunları topluluğu katılıyor.