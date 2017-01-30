Trabzon'da kentsel dönüşüme 950 milyon lira harcandı

Trabzon'da 12 yılda kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri kapsamında bin 645 bina kamulaştırılarak, hak sahiplerine 950 milyon lira ödendi.

950 MİLYON ÖDEME YAPILDI

Trabzon'da yaklaşık 12 yıldır devam eden kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri kapsamında, bin 645 bina kamulaştırılarak hak sahibi 11 bin 769 kişiye yaklaşık 950 milyon liraya ödeme yapıldı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Hak sahipleri ile anlaşma sağlanarak ödemesi yapılan projeler şöyle: "Zağnos Vadisi, Tabakhane Vadisi, Çömlekçi, Narlıbahçe, Ayasofya Camisi, Pazarkapı" Trabzon, daha modern bir görünüme sahip oldu" Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehrin kentsel dönüşümde Türkiye örneği olduğunu söyledi.

Gümrükçüoğlu, "Kentsel dönüşüm projelerinin teker teker hayata geçmesi ile hem şehrimiz çarpık yapılaşmadan kurtuluyor hem de tarihi değerlerimizi ön plana çıkartabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.