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Trabzon’da kiliseye giren define avcılarına suçüstü

Vakfıkebir ilçesi Çamlık Mahallesi Dereiçi Mevkiinde bulunan tarihi Pedromita Kilisesi’nde izinsiz kazı yapan definecilere jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 26.07.2018 - 22:57..
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Pedromita Kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları operasyonla kazı yapan 5 defineciyi suç aletleri ile birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Trabzon’da kiliseye giren define avcılarına suçüstü

İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen A.K.(38), O.K.(26), H.M.(37), O.K.(20) ve E.K.(22) isimli şahıslar yapılan operasyonda suç aletleri ile birlikte yakalanarak savcılığa sevk edildi.

Trabzon’da kiliseye giren define avcılarına suçüstü

Yakalanan şahıslarla birlikte olay mahallinde 1 adet Digital M.E.T.A-106 Metal ve Boşluk arama Dedektörü ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon’da kiliseye giren define avcılarına suçüstü



Trabzon’da kiliseye giren define avcılarına suçüstü



Trabzon’da kiliseye giren define avcılarına suçüstü



Trabzon’da kiliseye giren define avcılarına suçüstü

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