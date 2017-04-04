Trabzon'da kış uykusundan uyanan ayılar evi dağıttı

Şalpazarı ilçesinde yaşayan ve Alaca Yaylası’nda yayla evleri bulunan Hasan Özer beraberindeki babası ve akrabaları ile birlikte hafta sonu yaylaya çıkmak üzere araçlarıyla Sazalan Yaylası’na kadar giderek buradan yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle karda yürüyerek 2 saatte Alaca Yaylası’na ulaştı.

YAYLADA 20'YE YAKIN EV HASAR GÖRDÜ

Yaylaya vardıklarında büyük şok yaşayan Özer ailesi, yayladaki birçok evin kapılarının kırıldığını, kapı girişlerine çakılan teneke korumaların söküldüğünü gördü. Yaylada 20’ye yakın evin hasar gördüğünü belirten Hasan Özer, şunları söyledi:

"İZLERİNDEN AYI OLDUĞUNU ANLADIK"

“Sis Dağı’nda 10’ya yakın yayla evine ayıların girdiğini duyunca biz de yaylamıza giderek evlerin durumuna bakmak istedik. Araçla yaptığımız yolculuğun ardından Sazalan Yaylası’ndan yaklaşık 2 saat karda yürüyerek alaca Yaylası’na ulaştık. Yaylaya vardığımızda yayladaki çok sayıda evin ayıların saldırısı sonucu talan edildiğini özellikle evlerin mutfak bölümlerinin ve buzdolaplarının zarar gördüğünü gördük. Biz evlere gittiğimizde ayıların izleri hala tazeydi. Belki de daha erken gelsek ayılarla karşılaşabilirdik. İzlerinden büyük bir ayı olduğunu anladık” dedi.

Diğer yandan yayla sakinleri karla kaplı yayla yollarının biran önce açılmasını isteyerek yayla mevsimi öncesinde evlerinin tamirini ve bakımını yapmak istediklerini belirterek yetkililerden yardım istediler.