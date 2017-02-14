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Trabzon'da kızların kavgası kamerada

Trabzon'da Twitter'da tartışıp sonra randevulaşan üniversite öğrencileri tartıştıkları kızları darp edip, kameraya kaydetti.

14.02.2017 - 09:24
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde öğrenci olduğu öğrenilen S.H, M.Y, K.T. ve E.K sosyal medya üzerinden tartışmaya başladılar.

EVİNE ÇAĞIRIP, DÖVDÜLER

Kavga etmek için randevulaşan ve karşı tarafı evlerine çağıran S.H. ve M.Y. kendi evlerinde K.T. ile E.K.’ı darp etti. Kavgaya karışan 5 üniversite öğrencisi genç kız gözaltına alındı.

Trabzon'da kızların kavgası kamerada

Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan S.H. ve M.Y. bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trabzon'da kızların kavgası kamerada VİDEO

DÖVMEYE GELMİŞLER, ÇAY MI DEMLESEYDİK

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki alırken, gözaltına alınan öğrencilerden S.H. sosyal medya hesabından, “Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik napsaydık” ifadelerini kullandı.

Genç kızların sosyal medyadaki mesajlaşmaları şöyle;

Trabzon'da kızların kavgası kameradaTrabzon'da kızların kavgası kamerada

Trabzon'da kızların kavgası kamerada

Trabzon'da kızların kavgası kamerada

Trabzon'da kızların kavgası kamerada

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