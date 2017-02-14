Trabzon'da kızların kavgası kamerada

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde öğrenci olduğu öğrenilen S.H, M.Y, K.T. ve E.K sosyal medya üzerinden tartışmaya başladılar.

EVİNE ÇAĞIRIP, DÖVDÜLER

Kavga etmek için randevulaşan ve karşı tarafı evlerine çağıran S.H. ve M.Y. kendi evlerinde K.T. ile E.K.’ı darp etti. Kavgaya karışan 5 üniversite öğrencisi genç kız gözaltına alındı.

Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan S.H. ve M.Y. bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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DÖVMEYE GELMİŞLER, ÇAY MI DEMLESEYDİK

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki alırken, gözaltına alınan öğrencilerden S.H. sosyal medya hesabından, “Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik napsaydık” ifadelerini kullandı.

Genç kızların sosyal medyadaki mesajlaşmaları şöyle;