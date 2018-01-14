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Trabzon'da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler

Trabzon Havalimanı'na inerken pistten çıkan uçağın içinde yolcularının yaşadığı panik yine yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA | 14.01.2018 - 06:44..
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Trabzon'da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler

Ankara-Trabzon uçuşu sonrası Trabzon Havalimanı'na inerken pistten çıkan Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing 737 uçağının içinde yolcularının yaşadığı panik yine yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

YOLCULARIN KORKU DOLU ANLARI

Yolcuların uçağın denize kıas bir mesafe kala duran uçaktan bir an evvel çıkabilmek için birbirleri ile yarıştı. Korku dolu anları ise bir yolcu cep telefonu kamerası ile an be an kaydetti.

Öte yandan, uçağın pistten çıkması sonrası havalimanı içinde yaşananlar ve yolcuların havalimanı içine alınması kameralara yansıdı.

Trabzon'da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler

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