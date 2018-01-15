Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotları o anı anlattı

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkması ile ilgili soruşturma devam ediyor.

PİLOTLARIN SAVCILIK İFADESİ

Olayla ilgili süren soruşturma kapsamında, savcılık tarafından pilotlardan alınan ifadeler ortaya çıktı. İfadeler doğrultusunda, kazanın sağ motorda ki arızadan dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

Pilotların ifadelerine göre olay şöyle gerçekleşti:

Ankara’dan havalanan uçak Trabzon havalimanına yaklaşma yaptı ve uçağı kullanan birinci pilot uçağı indirip yavaşlattı. Uçağı park etmek üzere ikinci pilot devreye girdikten sonra pist sonunda uçak manevra yapacakken sağ motor aniden hızlandı ve uçağı dönmeye çalıştığı yönün aksine denize doğru savurdu.

"BİR ANDA SOLA GİTMEYE BAŞLADI"

İfadesinde uçağın motorunun bilenmeyen bir nedenden dolayı aniden hızlanarak deniz tarafından pistten çıktığını söyleyen pilotun, “Uçak normal inişini yaptı. Pistin sonuna gelince sağa bir manevra vardı. Tam manevra yapılacağı sırada uçağın sağ motoru hızlanıp çalışmaya başladı. Uçak sağa gitmesi gerekirken bu motorun etkisiyle bir anda sola gitmeye başladı ve deniz yönünde aşağı düştü.” dediği öğrenildi.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olay ile ilgili detaylara ulaşmak için uçağın içinden alınan kara kutu üstünde incelemelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

PİLOTLARDA ALKOL ÇIKMADI

Öte yandan, pilotların alkol muayenesi yapıldığı ve herhangi bir alkol izine rastlanmadığı belirlendi.