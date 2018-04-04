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Trabzon'da PKK operasyonu başladı

Trabzon'un 3 ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Jandarma ekiplerinin terörist avına çıktığı operasyona, insansız hava araçları da eşlik ediyor.

DHA | 04.04.2018 - 04:24..
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Trabzon'da PKK operasyonu başladı

Trabzon İl Jandarma Komutanlı, Tonya, Maçka ve Düzköy ilçelerinde PKK'ya yönelik 'Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' başlattı. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin katıldığı operasyonda timlere Jandarma Asayiş Komandoları da katıldı.

Trabzon'da PKK operasyonu başladı

MEHMETÇİK'E İHA EŞLİK EDİYOR

Trabzon'daki terör operasyonuna zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları da eşlik ediyor.

3 ilçe kırsalında yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yataklarının didik didik arandığı operasyonlarda terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Operasyonlarda JİCU, drone ve sky ranger ile havadan keşif desteği sağlanırken, Kobra zırhlı araçlarda ekipler tarafından yoğun olarak kullanıyor.

Trabzon'da PKK operasyonu başladı

Trabzon'da PKK operasyonu başladı

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