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Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

Tonya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne ait olduğu belirlenen sığınak bulundu.

DHA | 05.12.2017 - 00:02..
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Doğu Karadeniz bölgesinde birçok eyleme karışan PKK'lı terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için yürütülen operasyonlar sürüyor.

Operasyonlar kapsamında terörist grubundan birinin görüntüsünün geçtiğimiz günlerde Tonya ilçesinin kırsal kesimlerinde foto-kapana yakalanması üzerine güvenlik kuvvetleri bölgede arama-tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

AĞAÇ DALLARIYLA KAMUFLAJ

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Terörle Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri bugün saat 15.00 sıralarında ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Erikbeli Yaylası'ndaki kırsal alanda çevresi ağaç dallarıyla kamufle edilen sığınak fark etti. PKK terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınakta yapılan aramalarda 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 adet uzaktan kumanda ve elektrikli fünye, çok sayıda tüfek ile tüfek mermisi, 4 adet el bombası, güneş paneli, 2 telsiz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

EKİPLER BÖLGEYE KAYDIRILDI

Bu arada terörist grubunun ilçede yer alan birçok yayla evine girerek buradan erzak temin ettiğini de belirlendi. Bölgede güvenlik kuvvetleri yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda vatandaşları uyardı. PKK'lıları yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyonlar sürerken, özel ekipler terörist grubun bölgedeki sığınığının yakalanması üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştırdı. Zırhlı araçların da bölgede destek verdiği operasyonlara özel birliklerin de takviye olarak katıldığı öğrenildi.

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

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Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

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