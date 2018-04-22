taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Trabzon'da pompalı tüfekle etrafa ateş açtı

Trabzon'da elinde pompalı tüfekle bir restorana giren ve etrafa rastgele ateş açan şahıs, ikna edildikten sonra eylemine son verdi.

İHA | 22.04.2018 - 18:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

16.50 sıralarında 3-4 katlı kahvaltı, döner ve simit satan bir restorana elinde pompalı tüfekle gelen şahıs, iş yerinin 2. katındaki balkondan bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ

Şahıs, ardından telefonla konuşmaya başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ulaşımına kapattı. Bölgeye ambulans ve Özel Harekat polisleri çağrılırken, polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarfetti.

BAKAN SOYLU İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şahsı ikna etmek için devreye girerken, olayla ilgili görevlendirilen bakanlık danışmanlarından Ali Faik Hacıoğlu şahsı 1 saatin sonunda ikna ederek binadan inmesini sağladı. Şahıs, bindirildiği araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

Trabzon'da pompalı tüfekle etrafa ateş açtı

Trabzon'da pompalı tüfekle etrafa ateş açtı VİDEO

GEÇEN YIL EŞİ VE ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Öte yandan şahsın U.K. isimli Trabzon-Tonya nüfusuna kayıtlı kişi olduğu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tonya’da yanan evinde eşi ve çocuğunu kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğu, yangında kendisinin de zarar gördüğü için hastaneden çalışamaz raporu almaya çalıştığı ancak alamaması üzerine yaşadığı sorunlar nedeniyle eylem yaptığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kaza yapan araç 6 saat sonra GPRS'le bulundu
Antalya'da kahvaltı yapmaya giden gençlerin içinde olduğu otomobil uçuruma yuvarlandı. Bir gencin hayatını kaybettiği olayda kiralık araç, 6 saat sonra GPRS sinyalinden bulundu.
Otoparkta silahlı dehşet: 1 ölü 2 yaralı
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı.
Karaman’da otobüs terminalinde bomba alarmı
Bankın altına bırakılan şüpheli koli polis ekiplerini alarma geçirirken, sahibinin son anda yanına gelmesi üzerine koli patlatılmadı.
Tokalaştığı kişiyi kasığından vurdu
İstanbul'da güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir şahıs, tokalaştığı kişiyi saniyeler sonra belinden çıkardığı silahla vurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP ile İYİ Parti ittifak kurdu

CHP ile İYİ Parti ittifak kurdu

482
İYİ Parti'ye transfer olan vekiller üzgün

İYİ Parti'ye transfer olan vekiller üzgün

303
Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

419
FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

124
CHP'den istifa eden 15 isim

CHP'den istifa eden 15 isim

429
Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya çattı

Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya çattı

408
Messi Barcelona'daki 31. kupasını kazandı

Messi Barcelona'daki 31. kupasını kazandı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM