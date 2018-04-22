16.50 sıralarında 3-4 katlı kahvaltı, döner ve simit satan bir restorana elinde pompalı tüfekle gelen şahıs, iş yerinin 2. katındaki balkondan bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ

Şahıs, ardından telefonla konuşmaya başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ulaşımına kapattı. Bölgeye ambulans ve Özel Harekat polisleri çağrılırken, polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarfetti.

BAKAN SOYLU İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şahsı ikna etmek için devreye girerken, olayla ilgili görevlendirilen bakanlık danışmanlarından Ali Faik Hacıoğlu şahsı 1 saatin sonunda ikna ederek binadan inmesini sağladı. Şahıs, bindirildiği araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

Trabzon'da pompalı tüfekle etrafa ateş açtı VİDEO



GEÇEN YIL EŞİ VE ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Öte yandan şahsın U.K. isimli Trabzon-Tonya nüfusuna kayıtlı kişi olduğu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tonya’da yanan evinde eşi ve çocuğunu kaybettikten sonra psikolojisinin bozulduğu, yangında kendisinin de zarar gördüğü için hastaneden çalışamaz raporu almaya çalıştığı ancak alamaması üzerine yaşadığı sorunlar nedeniyle eylem yaptığı öğrenildi.