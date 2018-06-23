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Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, park halindeki beton pompası ile kamyonu sele kapıldı. Her iki aracın da dereye yuvarlandığı olay, saniye saniye görüntülendi.

DHA | 23.06.2018 - 08:50..
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Trabzon'un Arsin ilçesi Yolaç köyünde dün etkili olan şiddetli yağış, sele dönüştü. Köydeki derenin taşması sonucu Hidroelektrik Santral (HES) inşaatını su bastı.

Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Santral çalışanları, taşan derenin tehdit ettiği yol kenarında park halindeki araçları kurtarmak için seferber oldu. Ancak sel suları, park halindeki beton pompası ile kamyonu sürükledi.

Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi ViDEO

Önce beton pompası, ardından da kamyon dereye yuvarlandı. Sürücülerin araçları kurtarmak için verdiği çaba ise sonuçsuz kaldı.

İşçiler son bir müdahale ile park halindeki bir diğer beton mikserini kurtarmayı başardı. Olay anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi



Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi



Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi



Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi



Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi



Trabzon'da sel suları beton pompası ile kamyonu sürükledi

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