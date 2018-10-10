Trabzon'da sesini kaydeden adam kendi selasını okudu

Trabzon'un Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi’nde 4 çocuk babası, emekli Şeref Güven, Kaymaklı Merkez Camii’nde çoğu kez gönüllü müezzinlik yaparak sela okudu.

VASİYET ETTİ

Güven, 1,5 ay önce okuduğu selayı kayda aldı, ölümü halinde cami hoparlöründen yayınlanmasını vasiyet etti.

SES KAYDI CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ

Güven, önceki hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vasiyeti üzerine yakınları ses kaydını dün sabah Kaymaklı Merkez Camii imamı Murat Gençtürk’e götürdü.

KENDİ SESİNDEN SELASI OKUNDU

Şeref Güven’in kendi sesinden selası cami hoparlöründen yayınlandı. Şeref Güven’in sesinden kendi ölüm selası duyanları duygulandırdı.

Güven, dün öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaymaklı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sesini kaydeden adam kendi selasını okudu VİDEO

"SÜREKLİ CUMALARDA EZAN OKUTULURDU"

Güzel sesi olması nedeniyle vatandaşların Şeref Güven'den camide ezan okumasını istediğini anlatan Gürol Güven, “Kendi sesi çok güzel olduğu için, köylüler tarafından sürekli cumalarda ezan okutulurdu. Genellikle ölüler için selaları babamın vermesi istenirdi. Ölmeden önce kendi vasiyetiydi. Öldüğünde kendi selasının da kendi sesinden olmasını istemişti. Biz de babamın isteğini kırmadık. Sağ olsun cami imamımız da bize müsaade etti. Sabah vakitlerinde selasını kendi sesinden verdik. Babam, köy halkı tarafından sevilen bir kişiydi. Bundan sonra da camide ezan ya da selaların ara ara babamın sesinden okunmasını istediler, biz de onun anısını bu şekilde yaşatacağız.” dedi.

ÖLMEDEN 1,5 AY ÖNCE KAYDEDİLDİ

Babasının selasını ölmeden 1,5 ay önce kaydettiklerini söyleyen Gürol Güven, ”Vasiyetini sürekli, yıllardan beri söylerdi. Sela okuduğu zamanlarda ‘ben de ölürsem selam benim sesimden okunsun’ derdi. Sesini köylülerimiz çok beğendiği için, köylüler bu sesleri telefonlarına kaydetmişti zaten. En son kayıt ise ölmeden 1,5 ay önce yapılmıştı. O ses kaydıyla biz selasını okuttuk.” diye konuştu.

Şeref Gürol’un ağabeyi Mustafa Güven de “Genelde cumalarda müezzinlik yapması ve selalarda sesi güzel olduğu için kendisinin okumasını isterlerdi. Kendi vasiyeti de bu yöndeydi. ‘Ben ölürsem selamı kendim vereyim’ demişti. Bu vasiyeti de bizler yerine getirdik. Defnedilirken de kendi selasını kendisi verdi.” ifadelerini kullandı.

Caminin imamı Murat Gençtürk ise “Kendisinin sesi çok güzeldi, selaları, ezanları okuyordu. Cemaatimiz de bundan memnun olurdu. Öldüğü zaman kendi selasını kendisi okuması yönünde bir vasiyeti vardı. Biz de cemaat olarak bu konuda istişare ederek böyle bir karar aldık ve uyguladık” dedi.